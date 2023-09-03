Неполноценный сон оказался крайне вреден для нервной системы

Полноценный сон крайне важен для центральной нервной системы, предупредила терапевт-эндокринолог медицинского центра «Неболит» Анастасия Квасова.

Во сне происходят освоение информации, удаление ненужных нейронных связей, расслабление нервной системы и мышц, а также синтез новых клеток, сказала Квасова в беседе с «Мослентой».

По ее словам, во время полноценного сна происходит регуляция синтеза гормонов, которые сильно зависят от смены сна и бодрости. Как отметила Квасова, прерывистый и короткий сон негативно сказывается на весе, так как вызывает повышенный аппетит и тягу к высокоуглеводной пище.

Норма сна для взрослого человека составляет 7–8 часов, напомнила врач. Соблюдение этой нормы необходимо для поддержания здоровья и предотвращения преждевременного развития хронических заболеваний.