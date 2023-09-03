НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пашинян заявил об отдалении России от Южного Кавказа

Источник:
ТАСС
637 5

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа.

«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — цитирует ТАСС слова Пашиняна, прозвучавшие в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам премьера, Лачинский коридор, «который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев».

«Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором», — заявил Пашинян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что возлагать ответственность на российских миротворцев в ситуации с нестабильностью в Лачинском коридоре неправильно.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению — Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией.

Еще по теме
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Илон Маск одним словом вынес приговор Байдену
Медведев назвал Запад «нацистской коалицией»
Украина потеряла главного союзника в Великобритании
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Ща напишут нищитова и про Мосфильм. А и действительно... Оторванные погоны в кадре не мелькают и ноги...

pepelmetal

Друг друга начали жрать, это хорошо)

Asd10

Читай внимательно. Написано о возможном сближении РФ и США. Что за бред о развале Америки?? Ты в адеквате??

Asd10

Сармат лучше минитменов и трайдентов. Он новее, эффективнее и экологичнее. Что говорит о нашем приоритете...