Пашинян заявил об отдалении России от Южного Кавказа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа.

«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — цитирует ТАСС слова Пашиняна, прозвучавшие в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам премьера, Лачинский коридор, «который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев».

«Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором», — заявил Пашинян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что возлагать ответственность на российских миротворцев в ситуации с нестабильностью в Лачинском коридоре неправильно.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению — Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией.