Экономист спрогнозировал срок начала крепления рубля

Валютные ограничения способны стабилизировать российский финансовый рынок, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Я думаю, что стабилизация [рубля при валютных ограничениях] займет от одного до трех месяцев. Если предполагаются какие-то другие меры, то это может занять до года», — сказал «Лента.ру» Григорьев.

Он уверен, что экономики России в нынешних условиях без валютных ограничений не обойтись. «У нас есть определенные проблемы в экономике, есть проблемы, вызванные санкциями. В этой ситуации рассчитывать на то, что будет обычное рыночное ценообразование рубля и все будет хорошо, невозможно», — пояснил он.

«Я напомню, что в марте прошлого года, когда началось обвальное падение рубля, Центробанк благодаря введенным валютным ограничениям быстро стабилизировал ситуацию. Рубль тогда серьезно укрепился. Заняло это где-то в пределах полутора месяцев», — напомнил Григорьев.