НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экономист спрогнозировал срок начала крепления рубля

Источник:
«Лента.ру»
687 1

Валютные ограничения способны стабилизировать российский финансовый рынок, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Я думаю, что стабилизация [рубля при валютных ограничениях] займет от одного до трех месяцев. Если предполагаются какие-то другие меры, то это может занять до года», — сказал «Лента.ру» Григорьев.

Он уверен, что экономики России в нынешних условиях без валютных ограничений не обойтись. «У нас есть определенные проблемы в экономике, есть проблемы, вызванные санкциями. В этой ситуации рассчитывать на то, что будет обычное рыночное ценообразование рубля и все будет хорошо, невозможно», — пояснил он.

«Я напомню, что в марте прошлого года, когда началось обвальное падение рубля, Центробанк благодаря введенным валютным ограничениям быстро стабилизировал ситуацию. Рубль тогда серьезно укрепился. Заняло это где-то в пределах полутора месяцев», — напомнил Григорьев.

Еще по теме
Банк России продлит валютные ограничения
Как отказаться от биометрии после 1 сентября?
Лавров заявил об отсутствии у России желания «угробить» доллар
По нормам шариата: как работает исламский банкинг
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Обсуждение (1)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Посол потребовал от США вернуть отнятую у России дипсобственность
38
Эксперты сравнили БМП-3 с трофейной американской M2 Bradley
25
Rheinmetall потерял репутацию из‑за подбитых на Украине Leopard 2
24
Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников
22
Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Нептун»