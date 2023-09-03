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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

The Atlantic предсказал НАТО развал к 2025 году из-за Украины

Источник:
РИА Новости
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НАТО может распасться к 2025 году из-за конфликта на Украине и сближения США с Россией в случае избрания американским президентом Дональда Трампа, пишет журнал The Atlantic.

«Непосредственным катализатором краха станет война на Украине. Это приведет к расколу Североатлантического альянса, и европейские государства не готовы к такому развитию событий», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

Издание отмечает, что интересы Европы в сфере безопасности и приоритеты Республиканской партии США часто очень различаются. Европейцам нужно готовиться к самостоятельной политике в случае прихода к власти Трампа, посоветовал журнал.

«Это сделает США менее надежным союзником для Европы, и ей придется быть готовой к такому повороту. Если Вашингтон перестанет финансировать Украину, то Европа не сможет компенсировать эту потерю», — говорится в статье.

Европейским лидерам пора строить планы на ситуацию, при которой Белый дом разрушает НАТО и стремится к сближению с Путиным, заключает The Atlantic.

Тема: Военная операция на Украине
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