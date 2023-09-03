Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой

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Японские власти взяли курс на новую милитаризацию страны, что грозит стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — приводит ТАСС заявление Медведев, с которым он выступил на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией.

Токио при поддержке американских кураторов активно расширяет военную инфраструктуру, закупает оружие, в том числе и наступательное, отменяют ограничения на военные операции за рубежом, пояснил зампред Совбеза России.

«Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей», — подчеркнул Медведев.

От также предостерег Токио от оказания помощи очередному нацистскому режиму — «на этот раз, к сожалению, на Украине».