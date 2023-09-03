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Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев
Фото: © «Единая Россия»
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Японские власти взяли курс на новую милитаризацию страны, что грозит стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — приводит ТАСС заявление Медведев, с которым он выступил на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией.

Токио при поддержке американских кураторов активно расширяет военную инфраструктуру, закупает оружие, в том числе и наступательное, отменяют ограничения на военные операции за рубежом, пояснил зампред Совбеза России.

«Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей», — подчеркнул Медведев.

От также предостерег Токио от оказания помощи очередному нацистскому режиму — «на этот раз, к сожалению, на Украине».


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Топ комментариев

urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

Asd10

Ща напишут нищитова и про Мосфильм. А и действительно... Оторванные погоны в кадре не мелькают и ноги...

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

pepelmetal

Друг друга начали жрать, это хорошо)