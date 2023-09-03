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Главный тренер «Спартака» объяснил поражение команды

Источник:
ТАСС
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Пенальти в ворота московского «Спартака» оказали сильное влияние на игру команды в матче «Краснодаром», сказал главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

В субботу «Спартак» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде уступил «Краснодару» со счетом 0:2

«Этого поражения мы, конечно, не ожидали», — цитирует ТАСС Абаскаля. «Но в такой игре нельзя делать глупые ошибки, самим дарить сопернику пенальти, который "убил" нас в этой игре», — отметил наставник «Спартака».

Абаскаль, как главный тренер, взял всю ответственность за исход матча на себя. «Мы были не так хороши, не показали результат, но обязательно станем лучше, каждую ошибку проанализируем, сейчас будет пауза на сборные. Я уверен, что мы станем лучше», — пообещал Абаскаль.

«"Спартак» с 10 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

Asd10

Ща напишут нищитова и про Мосфильм. А и действительно... Оторванные погоны в кадре не мелькают и ноги...

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

pepelmetal

Друг друга начали жрать, это хорошо)