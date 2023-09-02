Собранный без импортных деталей SJ‑100 совершил новый полет

Российский самолет SJ-100 с замещенными импортными компонентами успешно прошел вторые летные испытания, сообщается в телеграм-канале Объединенной авиастроительной корпорации.

«И снова новости из Комсомольска-на-Амуре: там только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 тысяч метров», — говорится в заявлении.

Во время полета было убрано шасси, а также проверена работа систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине. Во время посадки была проверена система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов.

Помимо этого, экипаж испытал противообледенительную систему воздухозаборников двигателя и оценил функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов.

В новой версии SJ-100 заменены порядка 40 импортных систем и агрегатов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.