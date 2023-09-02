Умер миллиардер Мохаммед Аль-Файед

Миллиардер Мохаммед Аль-Файед умер на 95-году жизни. Похороны прошли после молитвы в Центральной мечети Лондона.

Аль-Файед ранее был владельцем футбольного клуба «Фулхэм», отеля Ritz в Париже и лондонского универмага Harrods, передает Sky News.

Мохаммед Аль-Файед — отец продюсера Доди Аль-Файеда, который погиб в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже вместе с принцессой Дианой. Мохаммед Аль-Файед скончался за день до 26-й годовщины гибели сына.

Миллиардер много лет вел кампанию, пытаясь доказать, что смерть Доди Аль-Файеда и принцессы Дианы не была несчастным случаем и что к ней причастны британские спецслужбы.