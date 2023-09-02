Пираты взломали Starfield до официального релиза

Игра Starfield стала доступна всем обладателям раннего доступа — сразу после этого пиратская версия новинки появилась на торрентах.

Быстрый успех взломщиков объясняется отсутствием у игры сложных систем защиты. Так, Steam-версия Starfield от студии Bethesda была защищена только собственной DRM-системой цифрового магазина.

Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Игра представляет собой RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя.

В игре более тысячи планет для исследования, часть из которых сделана вручную, а часть создавалась с помощью процедурной генерации. На исследованных планетах игрок сможет строить форпосты и даже основывать небольшие поселения.