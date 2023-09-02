Ахеджакова объяснила свое появление с украинским флагом

Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая ранее якобы вышла на сцену в городе Бремен с украинским флагом, рассказала, что его ей подсунул провокатор.

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг», — цитирует артистку «Газета.Ru».

По ее словам, украинский флаг оказался с одним из букетов, сначала она приняла его за шарф. «Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», — пояснила Ахеджакова.

Ранее главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.

Видеоролик со спектакля «Мой внук Вениамин» с участием Ахеджаковой, который проходил в Бремене, был опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, что актриса держит в руках флаг Украины.

Если 85-летнюю Ахеджакову признают виновной, по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП) ей грозит штраф до 50 тысяч рублей или административный арест.