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Ахеджакова объяснила свое появление с украинским флагом

Источник:
Sibnet.ru
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Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая ранее якобы вышла на сцену в городе Бремен с украинским флагом, рассказала, что его ей подсунул провокатор.

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг», — цитирует артистку «Газета.Ru».

По ее словам, украинский флаг оказался с одним из букетов, сначала она приняла его за шарф. «Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», — пояснила Ахеджакова.

Ранее главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.

Видеоролик со спектакля «Мой внук Вениамин» с участием Ахеджаковой, который проходил в Бремене, был опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, что актриса держит в руках флаг Украины.

Если 85-летнюю Ахеджакову признают виновной, по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП) ей грозит штраф до 50 тысяч рублей или административный арест.

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Топ комментариев

HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

masiki

Иди избу свою покрась ))) в Одессу он собрался ))) лапти протрешь