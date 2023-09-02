Илон Маск одним словом вынес приговор Байдену

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с постом американского писателя Майкла Шелленбергера в соцсети Х, в котором тот заявил, что президент США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы страны.

«Правда», — лаконично написал предприниматель.

В изначальном посте отмечалось, что Министерство юстиции США активно препятствует судебному преследованию сына Байдена, в то время как глава Белого дома пытается посадить за решетку своего соперника Дональда Трампа.

Ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате.

Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях, что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.