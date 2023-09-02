НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Илон Маск одним словом вынес приговор Байдену

Источник:
РИА Новости
429 0

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с постом американского писателя Майкла Шелленбергера в соцсети Х, в котором тот заявил, что президент США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы страны.

«Правда», — лаконично написал предприниматель.

В изначальном посте отмечалось, что Министерство юстиции США активно препятствует судебному преследованию сына Байдена, в то время как глава Белого дома пытается посадить за решетку своего соперника Дональда Трампа.

Ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате.

Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях, что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.

Еще по теме
Медведев назвал Запад «нацистской коалицией»
Украина потеряла главного союзника в Великобритании
Кадыров возмутился введенными против его матери санкциями
Россию обвинили в краже 6 млн тонн украинской пшеницы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Оптическая иллюзия раскроет характер человека
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры
Аномальное тепло придет в Сибирь в начале осени
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев назвал Запад «нацистской коалицией»
Российские войска напугали ВСУ новой тактикой
Илон Маск одним словом вынес приговор Байдену
Штаб ВСУ уничтожили ударом «Искандера». ВИДЕО
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

masiki

Иди избу свою покрась ))) в Одессу он собрался ))) лапти протрешь