МВД проверит Ахеджакову по статье о дискредитации армии

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после того, как она вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет ТАСС. Он отмечал, что в интернете появилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин».

Постановка проходила в Бремене 27 июня с участием Ахеджаковой. В конце спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом. По мнению Бородина, этим она дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться.

Лия Ахеджакова — актриса театра и кино, народная артистка РФ. Она родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Актриса широко известна по ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж», а также «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.