Microsoft «убьет» текстовый редактор WordPad

Microsoft прекращает обновление приложения WordPad, которое входит в состав операционных систем Windows уже почти 30 лет, говорится в обновленной документации компании.

Будущее обновление Windows удалит программу из операционной системы. Вместо WordPad Microsoft рекомендует использовать Microsoft Word для документов с форматированным текстом (RTF и DOC) и «Блокнот» для простых текстовых документов, таких как TXT.

Microsoft анонсировала WordPad 28 лет назад в качестве преемника текстового редактора под названием Microsoft Write. Приложение WordPad стало доступно в составе Windows 95, самой новой на тот момент операционной системы Microsoft

С тех пор WordPad присутствует в каждой версии Windows, предоставляя пользователям базовые возможности редактирования текста. В частности, в бесплатную программу встроена поддержка всех основных текстовых форматов.