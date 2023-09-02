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Microsoft «убьет» текстовый редактор WordPad

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft прекращает обновление приложения WordPad, которое входит в состав операционных систем Windows уже почти 30 лет, говорится в обновленной документации компании.

Будущее обновление Windows удалит программу из операционной системы. Вместо WordPad Microsoft рекомендует использовать Microsoft Word для документов с форматированным текстом (RTF и DOC) и «Блокнот» для простых текстовых документов, таких как TXT.

Microsoft анонсировала WordPad 28 лет назад в качестве преемника текстового редактора под названием Microsoft Write. Приложение WordPad стало доступно в составе Windows 95, самой новой на тот момент операционной системы Microsoft

С тех пор WordPad присутствует в каждой версии Windows, предоставляя пользователям базовые возможности редактирования текста. В частности, в бесплатную программу встроена поддержка всех основных текстовых форматов.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

masiki

Иди избу свою покрась ))) в Одессу он собрался ))) лапти протрешь