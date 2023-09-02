Штаб ВСУ уничтожили ударом «Искандера». ВИДЕО

Российские военные уничтожили штаб ВСУ в находящемся под контролем Киева городе Красноармейске Донецкой области, соответствующее видео опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко.

На снятом с разведывательного дрона ролике видно, как в здании происходят два мощных взрыва, после чего строение обрушается. Военкор утверждает, что удар был нанесен ракетами «Искандер».

Отмечается, что в момент ракетного удара в штабе проходило совещание руководящего состава Вооруженных сил Украины. При этом украинское командование официально не подтверждало гибель командиров.

Современные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» предназначены для уничтожения стратегических объектов противника на дальностях до 500 километров. Так, 30 августа с помощью удара «Искандера» был уничтожен эшелон с боеприпасами для ВСУ.