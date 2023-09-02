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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Штаб ВСУ уничтожили ударом «Искандера». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные уничтожили штаб ВСУ в находящемся под контролем Киева городе Красноармейске Донецкой области, соответствующее видео опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко.

На снятом с разведывательного дрона ролике видно, как в здании происходят два мощных взрыва, после чего строение обрушается. Военкор утверждает, что удар был нанесен ракетами «Искандер».


Отмечается, что в момент ракетного удара в штабе проходило совещание руководящего состава Вооруженных сил Украины. При этом украинское командование официально не подтверждало гибель командиров.

Современные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» предназначены для уничтожения стратегических объектов противника на дальностях до 500 километров. Так, 30 августа с помощью удара «Искандера» был уничтожен эшелон с боеприпасами для ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

masiki

Иди избу свою покрась ))) в Одессу он собрался ))) лапти протрешь