Пентагон опубликует рассекреченную информацию об НЛО

Пентагон запустил сайт, на котором будет публиковаться рассекреченная информация о неопознанных аномальных явлениях — прежде всего, НЛО.

Правительственные служащие США, подрядчики и военнослужащие, участвующие в американских программах, смогут сообщать администраторам сайте о своих наблюдениях, касающихся таких явлений.

Контент сайта также включает в себя репортажи о тенденциях и раздел часто задаваемых вопросов, а также ссылки на официальные отчеты, стенограммы, пресс-релизы и другие ресурсы, которые могут оказаться полезными для общественности.

На данный момент одним из самых интересных на сайте является раздел тенденций. Так, большинство зарегистрированных НЛО имеют круглую форму, белый, серебристый или полупрозрачный цвет, размеры в пределах четырех метров.

Их обычно замечали на высоте от трех до девяти километров — как на Восточном, так и Западном побережье США. Также большинство таких явлений не имели тепловых выхлопов, следует из опубликованной информации.