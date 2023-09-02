НАВЕРХ
Актуальная тема
На грани науки
Актуальная тема
На грани науки
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Пентагон опубликует рассекреченную информацию об НЛО

Источник:
CNET
140 0

Пентагон запустил сайт, на котором будет публиковаться рассекреченная информация о неопознанных аномальных явлениях — прежде всего, НЛО.

Правительственные служащие США, подрядчики и военнослужащие, участвующие в американских программах, смогут сообщать администраторам сайте о своих наблюдениях, касающихся таких явлений.

Контент сайта также включает в себя репортажи о тенденциях и раздел часто задаваемых вопросов, а также ссылки на официальные отчеты, стенограммы, пресс-релизы и другие ресурсы, которые могут оказаться полезными для общественности.

На данный момент одним из самых интересных на сайте является раздел тенденций. Так, большинство зарегистрированных НЛО имеют круглую форму, белый, серебристый или полупрозрачный цвет, размеры в пределах четырех метров.

Их обычно замечали на высоте от трех до девяти километров — как на Восточном, так и Западном побережье США. Также большинство таких явлений не имели тепловых выхлопов, следует из опубликованной информации.

Тема: На грани науки
Лох-Несское чудовище проверили анализом ДНК
Конгрессу представят доказательства контакта Пентагона с НЛО
Конгрессмен США испугался после просмотра секретных видео НЛО
США засекретили технологии нечеловеческого происхождения
смотреть все
Наука #Космос #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Оптическая иллюзия раскроет характер человека
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры
Аномальное тепло придет в Сибирь в начале осени
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев назвал Запад «нацистской коалицией»
Российские войска напугали ВСУ новой тактикой
США включат снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Киеву
Штаб ВСУ уничтожили ударом «Искандера». ВИДЕО
О самом главном
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

masiki

Иди избу свою покрась ))) в Одессу он собрался ))) лапти протрешь