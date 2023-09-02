Английская премьер-лига установили рекорд по тратам на игроков

Команды Английской премьер-лиги потратили рекордные 2,75 миллиарда евро на трансферы в летнее трансферное окно, следует из отчета Deloitte.

Совокупные расходы 20 клубов АПЛ побили установленный прошлым летом рекорд. Также английские клубы заработали на трансферах более 640 миллионов евро, тогда как в прошлом году эта сумма составила 245 миллионов.

На трансферы в английском чемпионате пришлось 48% всех расходов в топ-5 лиг Европы. Помимо АПЛ только во французской Лиге 1 клубы потратили на покупки игроков больше, чем заработали на продаже.

Самыми дорогими в АПЛ стали переход полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116 миллионов евро, а также трансфер хавбека Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» за 116 миллионов евро.