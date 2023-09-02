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Английская премьер-лига установили рекорд по тратам на игроков

Источник:
Sibnet.ru
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Команды Английской премьер-лиги потратили рекордные 2,75 миллиарда евро на трансферы в летнее трансферное окно, следует из отчета Deloitte.

Совокупные расходы 20 клубов АПЛ побили установленный прошлым летом рекорд. Также английские клубы заработали на трансферах более 640 миллионов евро, тогда как в прошлом году эта сумма составила 245 миллионов.

На трансферы в английском чемпионате пришлось 48% всех расходов в топ-5 лиг Европы. Помимо АПЛ только во французской Лиге 1 клубы потратили на покупки игроков больше, чем заработали на продаже.

Самыми дорогими в АПЛ стали переход полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116 миллионов евро, а также трансфер хавбека Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» за 116 миллионов евро.

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Топ комментариев

HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

masiki

Иди избу свою покрась ))) в Одессу он собрался ))) лапти протрешь