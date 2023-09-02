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Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия планирует доставить грунт с Фобоса

Источник:
Sibnet.ru
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Россия после 2030 года намерена запустить российскую межпланетную станцию «Бумеранг». Она должна доставить грунт со спутника Марса Фобос.

Первый этап экспедиции предполагает исследование и Марса, и двух его спутников «дистанционными и контактными методами», следует из материалов научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина

Основными задачами называется посадка на небесные тела в условиях отсутствия гравитации и доставка образцов вещества Фобоса на Землю, передает ТАСС. «Бумеранг» должен доставить около 600 граммов грунта.

Ожидается, что аппарат будет запущен с космодрома Восточный с помощью «Ангары». Его вес составит 6,5 тонны. «Бумеранг» должен выйти на орбиты вокруг Марса, Фобоса и Деймоса и провести их дистанционное изучение.

После этого устройство должно совершить мягкую посадку на Фобос и взять образцы. Планируется, что к Земле отправится возвращаемый аппарат, который должен приземлиться на территории России.

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Топ комментариев

HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

Nik3316

потому что заряжающий негр ценнее любого укровояки...

masiki

Иди избу свою покрась ))) в Одессу он собрался ))) лапти протрешь

urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.