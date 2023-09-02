Обнаружена планета невероятной плотности

Международная группа астрономов обнаружила каменистую планету размером с Нептун, которая обладает невероятно высокой плотностью — она более плотная, чем земная сталь.

Планета получила название TOI-1853b. Его масса почти вдвое превышает массу любой другой известной планеты аналогичного размера. По всей видимости, в ее составе присутствует гораздо больше твердого каменистого материала, чем можно ожидать для таких размеров.

Ученые считают, что уникальный состав может представлять собой результат мощного планетарного столкновения, которое произошло после формирования TOI-1853b, пишет издание Phys.org.

По расчетам, первоначальное планетарное тело TOI-1853b было очень насыщено водой. Чтобы она исчезла, планета должна была пережить экстремальный удар другого гигантского тела, которое двигалось бы в ее направлении со скоростью 75 километров в секунду.