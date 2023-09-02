США включат снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Киеву

Администрация США впервые включит бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Киеву.

Снаряды предназначены для пушек танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели. США рассчитывают на то, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ более эффективно действовать против российских танков.

Новый пакет военной помощи будет содержать вооружений на сумму от 240 до 375 миллионов долларов, пишет Reuters. Окончательное решение о том, что в него будет включено, пока не принято. Вооружения будут предоставлены со складов Пентагона.

При этом эксперты отмечают, что токсичная урановая пыль, которая образуется при разрыве такого снаряда, может представлять опасность для здоровья вдыхающих ее людей. Масштабных исследований состояния здоровья людей, проживающих в местах, загрязненных обедненным ураном, не проводилось.