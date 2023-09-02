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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска напугали ВСУ новой тактикой

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска начали использовать новую тактику для противодействия ВСУ — они поджигают минные поля, что вынуждает украинских военных отступать, утверждают западные СМИ.

Так, российские военнослужащие якобы заливают горючим веществом территории, где расположены минные поля, и при попытках разминирования сбрасывают с дрона гранату, тем самым поджигая все вокруг, пишет The New York Times.

Бойцы ВСУ также отмечают, что у российских войск больше артиллерии, танков, дронов и людей. В этой ситуации украинской армии нужно больше мотивированных новобранцев, «готовых броситься в котел разрушения», констатирует издание.

Украина начала контрнаступление в начале июня. Его темпы оказались настолько медленными, что Запад принялся критиковать Киев. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

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