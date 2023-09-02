Российские войска напугали ВСУ новой тактикой

Российские войска начали использовать новую тактику для противодействия ВСУ — они поджигают минные поля, что вынуждает украинских военных отступать, утверждают западные СМИ.

Так, российские военнослужащие якобы заливают горючим веществом территории, где расположены минные поля, и при попытках разминирования сбрасывают с дрона гранату, тем самым поджигая все вокруг, пишет The New York Times.

Бойцы ВСУ также отмечают, что у российских войск больше артиллерии, танков, дронов и людей. В этой ситуации украинской армии нужно больше мотивированных новобранцев, «готовых броситься в котел разрушения», констатирует издание.

Украина начала контрнаступление в начале июня. Его темпы оказались настолько медленными, что Запад принялся критиковать Киев. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.