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Медведев назвал Запад «нацистской коалицией»

Источник:
Sibnet.ru
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Дмитрий Медведев
Фото: © пресс-служба губернатора Забайкальского края

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал относиться к нынешнему руководству западных стран, поддерживающих Украину, как к нацистской коалиции.

«Главари бандеровской "Украины" все чаще говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских" (понятно, что под "русскими" они понимают все население нашей страны вне зависимости от национальности). Где-то такое уже было, а?», — написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил, что Киев сейчас «поддерживают почти все начальники западных стран», в том числе США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, скандинавских стран, Прибалтики, Японии, Австралии, Новой Зеландии.

Все они — «прямые и явные пособники нацистов», подчеркнул политик. «И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами», — заключил он.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

PA3OPBY

Думаю наконец все дороги с 404 до пшекии будут уничтожены!

Nik3316

потому что заряжающий негр ценнее любого укровояки...

seNkabb

Хохол, когда родину UA свою защищать пойдешь?