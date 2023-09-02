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OnePlus Ace 2 Pro возглавил рейтинг самых мощных смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Новый флагман OnePlus Ace 2 Pro, появившийся на рынке в августе, возглавил рейтинг производительности Android-смартфонов по версии мобильного бенчмарка AnTuTu.

Средний результат новинки в бенчмарке AnTuTu составил 1 648 735 баллов, что позволило ему обойти лидера прошлого месяца RedMagic 8S Pro.

OnePlus Ace 2 Pro оснащается производительным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой 3,2 ГГц. В топовой комплектации он дополняется 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 1 Тбайт.

На второй позиции с результатом 1 645 393 балла расположился смартфон iQOO 11S. Он построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем формата емкостью до 1 Тбайт.

Замыкает тройку лидеров RedMagic 8S Pro+, который набрал в бенчмарке 1 637 536 баллов. Все три лидера имеют в оснащении процессор Snapdragon 8 Gen 2, что доказывает превосходство чипа над конкурентами, включая MediaTek Dimensity 9200.

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HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

PA3OPBY

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Nik3316

потому что заряжающий негр ценнее любого укровояки...

seNkabb

Хохол, когда родину UA свою защищать пойдешь?