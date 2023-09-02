Участница шоу «Выжить в Дубае» предаст Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на предательство участницы шоу «Выжить в Дубае» Дарьи Александровой из народной команды, сообщила пресс-служба ТНТ в анонсе 11-го выпуска реалити.

«Все, что было, перечеркнуто одной фразой. Вся моя помощь, поддержка ей, советы, то, что я ее защищала — это просто ничего. <…> Мы больше не будем общаться с ней — это точно», — возмутится Хилькевич.

Дело в том, что Александрова перед голосование на испытание призналась, что хочет желает победы девочке из народной команды. Хилькевич, хоть и перешла в начале проекта к ним в лагерь, осталась для нее представительницей звезд.

В шоу «Выжить в Дубае» остались пять участников. Из знаменитостей это Хилькевич и Павел Мамаев, а из народной команды, кроме Александровой, Сергей Завгороднев и Татьяна Минжуренко.

11-й выпуск «Выжить в Дубае» выйдет в воскресенье, 3 сентября, в 19.00 на канале ТНТ.