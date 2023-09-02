Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана

Победительница первого сезона «Голоса. Дети» Алиса Кожикина вернулась в новый сезон, но из-за волнения не смогла поразить наставников.

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Во время слепых прослушиваний Кожикина исполнила песню Бонни Тайлер «The Best». К девушке на последних секундах развернулся только Дима Билан.

Именно Билан вспомнил исполнительницу. Оказалось, что он был единственным наставником, кто не развернул кресло в первом сезоне. И тогда, 10 лет назад, он пообещал, что повернется к ней в «следующий раз».

Алиса Кожикина все 10 лет между сезонами занималась музыкой. Она представила Россию в конкурсе «Детское Евровидение 2014» и заняла пятое место.