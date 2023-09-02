Федотов не оправдал штрафы от IIHF

Стартовый матч сезона между ЦСКА — «Ак Барсом» завершился победой казанцев со счетом 2:5, ворота армейцев защищал Иван Федотов.

Накануне матча стало известно, что Федотов выйдет на игру несмотря на запрет от Международной федерации хоккея (IIHF).

После этого ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России на 5 тысяч франков (около 545 тысяч рублей), такой же штраф получила Континентальная хоккейная лига.

«1 сентября 2023 года Федотов сыграл в матче ЦСКА против "Ак Барса", несмотря на спортивные санкции, наложенные ИИХФ как на Ивана, так и на клуб. Поскольку участие Федотова является нарушением решения ИИХФ, организация передает дело игрока в Дисциплинарный совет», — говорится в заявлении федерации.

Конфликт Федотова и ИИХФ произошел из-за того, что голкипер подписался в ЦСКА имея контракт с «Филадельфией Флайерз», нарушив условия контракта с командой НХЛ. По решению ИИХФ, хоккеисту нельзя играть до 31 декабря.