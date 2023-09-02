Windows 11 обновила «Ножницы»

Microsoft обновила легендарные приложения «Блокнот» и «Ножницы», встроенные в операционную систему Windows 11, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Так, в «Ножницы» добавили комбинированную панель захвата изображения. С помощью нее пользователи смогут быстро переключаться между созданием снимков и записью экрана. При этом необходимости заново открывать приложение не будет.

Также в «Ножницах» появилась возможность, помимо записи системных звуков, задействовать подключенный микрофон для записи аудио. Корректировать настройки можно в соответствующем меню приложения.

Что касается «Блокнота», то здесь появится поддержка автоматического сохранения сеансов работы пользователя — при его закрытии не будет всплывать диалоговое окно с предложением сохранить изменения.

Сейчас ведется тестирование нововведений, новые функции станут общедоступны для пользователей после его окончания.