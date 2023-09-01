Дисквалифицированный голкипер Федотов сыграет с «Ак Барсом»

Голкипер Иван Федотов вошел в заявку ЦСКА на стартовый матч нового сезона КХЛ против казанского «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов в эфире «Матч ТВ».

«КХЛ заявку приняла, Федотов сыграет сегодня. КХЛ и ЦСКА не согласны с решением IIHF, которое ущемляет права россиянина на труд. Мы живем по законам России. Мы не нарушаем норм IIHF, продолжаем трансферную политику», — сказал Морозов.

По словам Морозова, в защиту Федотова выступила Генпрокуратура, которая направила в федерацию, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд.

Международная федерация хоккея (IIHF) 14 августа дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года, поскольку сочла, что он нарушил контракт с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз», подписав соглашение с ЦСКА.