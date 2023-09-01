НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал рецепт счастья

Источник:
ТАСС
267 2

Если у человека получится найти себя, реализоваться и посвятить жизнь семье и стране, то это сделает его счастливым, заявил российский президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» с участием талантливых школьников.

«А — добиваться максимального результата на том поприще, которое избрал, и б — посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова и стране, в которой ты живешь», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что человеку важно найти себя. «И если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание», — отметил он.

Он привел в пример поэта Александра Пушкина, для которого, по словам президента, также было важно признание окружающих. При этом Путин процитировал знаменитое стихотворение Пушкина «Памятник».

Еще по теме
Турчак сообщил о тяжелом состоянии депутата Сокола
Путин проведет урок для одаренных школьников
Кадыров пообещал выполнить любой приказ Путина
Кремль назвал «преднамеренное злодеяние» версией в деле Пригожина
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Оптическая иллюзия раскроет характер человека
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин назвал рецепт счастья
Россия поставила на боевое дежурство «Сатану»
Банк России продлит валютные ограничения
Украина потеряла главного союзника в Великобритании
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Посол потребовал от США вернуть отнятую у России дипсобственность
36
Эксперты сравнили БМП-3 с трофейной американской M2 Bradley
32
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
30
Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России
26
Стала известна дата визита Эрдогана в Россию