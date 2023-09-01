Путин назвал рецепт счастья

Если у человека получится найти себя, реализоваться и посвятить жизнь семье и стране, то это сделает его счастливым, заявил российский президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» с участием талантливых школьников.

«А — добиваться максимального результата на том поприще, которое избрал, и б — посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова и стране, в которой ты живешь», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что человеку важно найти себя. «И если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание», — отметил он.

Он привел в пример поэта Александра Пушкина, для которого, по словам президента, также было важно признание окружающих. При этом Путин процитировал знаменитое стихотворение Пушкина «Памятник».