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МВД опровергло запрет установки видеорегистраторов на лобовые стекла

Источник:
Sibnet.ru
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Обновленный список неисправностей, при которых нельзя пользоваться автомобилем, не запрещает устанавливать на лобовое стекло регистраторы, объяснил пресс-центр МВД России.

Согласно постановлению правительства, которое действует с 1 сентября, эксплуатация автомобиля запрещается при установке «дополнительных предметов» или если «нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя».

Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла. Данные нормы применялись и прежде, подчеркивает ведомство.

В правилах дорожного движения уже содержится запрет на установку чего-либо, что перекрывает зону обзора для водителя. За такое нарушение положен штраф по части 1 ст. 12.5 КоАП в размере 500 рублей, а водителю придется снять видеорегистратор или перевесить его в другое место.

«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — уточнило МВД.

При этом ряд ранее существовавших требований, которые непосредственно не влияют на вероятность совершения ДТП, теперь исключены из перечня. Так, с 1 сентября отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности.

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