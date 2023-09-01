Россия поставила на боевое дежурство «Сатану»

Новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство, сообщил «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Это вооружение призвано заменить советские ракеты «Воевода». Эксперты отмечают, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в ближайшие 30-40 лет будет гарантировать безопасность России.

РС-28 «Сармат» представляет собой межконтинентальную баллистическую ракету, которая может нести ядерный заряд в 8 мегатонн на 18 тысяч километров. Стартовая масса составляет 208 тонн, на ракете установлено 10 боевых блоков по 750 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая.

Западные СМИ называют ракетный комплекс «Сармат» новой «Сатаной», самым «большим чудовищем» в российском арсенале. Первоначально «Сатаной» в США нарекли советскую ракету Р-36М.