Банк России продлит валютные ограничения

Банк России намерен продлить ограничения на операции с наличной валютой после 9 сентября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Приток в банки наличной валюты превышает спрос на нее, поэтому банки либо устанавливают курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводят специальные комиссии, потому что в силу валютных ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей», — отметила она.

В этой ситуации Центробанк собирается продлить те ограничения на операции с наличной валютой, которые были введены и заканчиваются 9 сентября. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор будет следить за ситуацией.

По текущим правилам, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на полночь указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства можно получить в рублях.

Кроме того, банки могут продавать российским гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы только с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет. Банк России ввел ограничения на операции с наличной иностранной валютой 9 марта 2022 года, после чего они неоднократно продлевались.