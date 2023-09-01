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Россия запустит производство под брендом Abibas

Источник:
Sibnet.ru
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Московский бизнесмен намерен официально зарегистрировать торговую марку Abibas и приступить к выпуску одежды и обуви.

Соответствующая заявка уже поступила в Роспатент, передает телеграм-канал «Лента дня». При этом в 90-х название Abibas уже использовалось китайскими производителями в качестве символики поддельных вещей бренда Adidas.

В июне «Яндекс Маркет» выкупил у российского подразделения немецкого производителя одежды и обуви Adidas более 50 тысяч товаров из коллекций всех категорий, их можно заказать на сайте сервиса.

Немецкий бренд Adidas объявил о том, что приостанавливает деятельность в России, в марте 2022 года. 31 октября прошлом года стало известно, что компания начинает закрывать свои российские магазины.

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

PA3OPBY

Думаю наконец все дороги с 404 до пшекии будут уничтожены!

seNkabb

Хохол, когда родину UA свою защищать пойдешь?

pepelmetal

Ты по русски плохо понимаешь)?