Россия запустит производство под брендом Abibas

Московский бизнесмен намерен официально зарегистрировать торговую марку Abibas и приступить к выпуску одежды и обуви.

Соответствующая заявка уже поступила в Роспатент, передает телеграм-канал «Лента дня». При этом в 90-х название Abibas уже использовалось китайскими производителями в качестве символики поддельных вещей бренда Adidas.

В июне «Яндекс Маркет» выкупил у российского подразделения немецкого производителя одежды и обуви Adidas более 50 тысяч товаров из коллекций всех категорий, их можно заказать на сайте сервиса.

Немецкий бренд Adidas объявил о том, что приостанавливает деятельность в России, в марте 2022 года. 31 октября прошлом года стало известно, что компания начинает закрывать свои российские магазины.