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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ выпустил яркую «Буханку»

Источник:
Sibnet.ru
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УАЗ запускает в производство юбилейную версию «Буханки» — она будет ярко-зеленой или ярко-желтой, с силовыми бамперами и экспедиционным багажником.

В салоне появилась белая двойная прострочка обивки сидений. Отделка кресел — износостойкая с водоотталкивающей пропиткой. На полу — настил с противоскользящим покрытием.

В список оснащения юбилейной «Буханки» включены силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, защита рулевых тяг, лебедка и оффроудные шины Maxxis AT980 размерностью 225/75R16. Кроме того, у нее легкосъемное тягово-сцепное устройство и запасное колесо на специальном выносном кронштейне.

Из других отличий — аккумулятор повышенной емкости и выведенные на раму сапуны мостов. В числе опций комфорта заявлен подогрев передних сидений, за доплату доступна и принудительная блокировка дифференциала «Спрут Авто».

УАЗ планирует выпустить 120 экземпляров автомобиля юбилейной серии. Стоимость такой «Буханки» будет более 1,6 миллиона рублей. Рекомендованные розничные цены на стандартный СГР начинаются от 1,3 миллиона рублей.

УАЗ-450 увидел свет в 1958 году. Сейчас семейство именуют СГР — это значит «стары модельный ряд».

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Авто #Автопром
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