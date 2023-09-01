Раскрыт секрет пульсации мертвых звезд

Астрономы с помощью телескопов Европейской южной обсерватории ESO раскрыли тайну пульсаров, мертвых звезд, которые отличаются быстрым вращением и мощными выбросами излучения.

Ученые зафиксировали аномальное поведение пульсара — он постоянно переключался с одного режима яркости на другой, при этом чередование происходило с разной периодичностью, сообщается на сайте ESO.

Природа данного механизма до последнего времени оставалась загадкой. В своем исследовании специалисты установили, что за указанные «странные переключения» ответственны внезапные выбросы материала из пульсара, происходящие в очень короткие периоды времени.

Исследователи стали свидетелями запуска из пульсара под названием PSR J1023+0038 за очень короткий промежуток времени в десятки секунд огромного количества материи, избыток которой возникает за счет «отбора» материала у другой звезды.

После старта режима накопления пульсар начинает непрерывно «переключаться» между двумя режимами. В «высоком» он излучает яркие рентгеновские лучи, ультрафиолетовый и видимый свет, в «низком» становится более тусклым и излучает больше радиоволн.