Украина потеряла главного союзника в Великобритании

Киев пожалеет об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, новый глава ведомства Грант Шаппс будет проводить более осторожную политику, заявил эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн.

«Об отставке Бена Уоллеса будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве. Тут стоит упомянуть, что у Уоллеса есть настоящий военный опыт, а у Гранта Шаппса его нет совсем. Поменяется политический стиль», — приводит РИА Новости мнение эксперта.

По словам Уайкорна, Уоллес активно поддерживал Владимира Зеленского, был одним из его основных союзников, но Шаппс слишком мягок и слаб для проведения такой же агрессивной политики.

Ранее глава британского Минобороны Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность был назначен глава Минэнерго Шаппс.