Врач сказал, когда чебурек полезнее овощей

Жир необходим организму, в том числе для выделения желчи, поэтому иногда можно съесть чебурек вместо овощей, сообщил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, жир участвует в образовании клеточных мембран, помогает лучше усваивать растворимые витамины (А, Е, К). Также «любит жирное желчный пузырь», потому что это источник энергии.

«Когда мы употребляем пищу, богатую жирами, желчный пузырь активизируется и начинает выделять желчь в кишечник, чтобы помочь организму расщепить и усвоить жиры (последние опять же необходимы организму)», — написал в телеграм-канале Вялов.

Он добавил, что «выгнать» желчь из организма с помощью аптечных травок, растений, обилия овощей в рационе, вопреки распространенному мнению, не получится.