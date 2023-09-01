Лавров заявил об отсутствии у России желания «угробить» доллар

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет желания «угробить» доллар, Соединенные Штаты, по его мнению, сами работают в это направлении.

«Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Министр подчеркнул, что Россия, будет развивать отношения с теми, кто «готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов».

Именно в таком ключе, «на основе консенсуса, без ведущих и ведомых, без учителей и учеников» работают ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз, БРИКС и ШОС, отметил Лавров.