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Лавров заявил об отсутствии у России желания «угробить» доллар

Источник:
ТАСС
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет желания «угробить» доллар, Соединенные Штаты, по его мнению, сами работают в это направлении.

«Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Министр подчеркнул, что Россия, будет развивать отношения с теми, кто «готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов».

Именно в таком ключе, «на основе консенсуса, без ведущих и ведомых, без учителей и учеников» работают ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз, БРИКС и ШОС, отметил Лавров.

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Экономика #Деньги
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