Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»

Первый канал раскрыл некоторых участников, которые выступят новом сезоне проекта «Голос. Уже не дети».

В шоу «Голос. Уже не дети» выступят участники разных сезонов детского «Голоса». Возрастных ограничений не будет, на сцену выйдут как 10-летние участники, так и 20-летние.

Уже известно, что на слепых прослушиваниях выступит Рагда Ханиева, занявшая в первом сезоне второе место. Тогда, в 2014 году, подопечной Пелагии было 12 лет.

Среди участников Азер Насибов из третьего сезона. Тогда 15-летний мальчик был полным и его на проекте прозвали Пухляшом. За семь лет Насибов успел отучиться в музыкальном колледже, возмужал и готов снова покорит наставников «Голоса».

Есть и герои недавних сезонов — Мирон Проворов из восьмого сезона. Он выступал в проекте в шесть лет и покорил жюри умение не только петь, но и игрой на гитаре. В новом сезоне уже 10-летний Проворов снова выступит с гитарой и исполнит песню «О любви» группы Чиж & Сo.

Первый выпуск проекта «Голос. Уже не дети» покажут в пятницу, 1 сентября, в 21.45 на Первом канале.