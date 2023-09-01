НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © кадр из восьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Первый канал раскрыл некоторых участников, которые выступят новом сезоне проекта «Голос. Уже не дети».

В шоу «Голос. Уже не дети» выступят участники разных сезонов детского «Голоса». Возрастных ограничений не будет, на сцену выйдут как 10-летние участники, так и 20-летние.

Уже известно, что на слепых прослушиваниях выступит Рагда Ханиева, занявшая в первом сезоне второе место. Тогда, в 2014 году, подопечной Пелагии было 12 лет.

Среди участников Азер Насибов из третьего сезона. Тогда 15-летний мальчик был полным и его на проекте прозвали Пухляшом. За семь лет Насибов успел отучиться в музыкальном колледже, возмужал и готов снова покорит наставников «Голоса».

Есть и герои недавних сезонов — Мирон Проворов из восьмого сезона. Он выступал в проекте в шесть лет и покорил жюри умение не только петь, но и игрой на гитаре. В новом сезоне уже 10-летний Проворов снова выступит с гитарой и исполнит песню «О любви» группы Чиж & Сo.

Первый выпуск проекта «Голос. Уже не дети» покажут в пятницу, 1 сентября, в 21.45 на Первом канале.

Еще по теме
Первый канал представил сериалы нового сезона
СТС раскрыл интригу о будущем «Молодежки»
Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вернется в эфир
Новый детский «Голос» покажут на Первом канале с 1 сентября
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Оптическая иллюзия раскроет характер человека
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
47
Посол потребовал от США вернуть отнятую у России дипсобственность
32
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
30
Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России
26
Стала известна дата визита Эрдогана в Россию
25
Rheinmetall потерял репутацию из‑за подбитых на Украине Leopard 2