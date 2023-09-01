Первый канал представил сериалы нового сезона

Первый канал в новом телесезоне, который стартует осенью, покажет продолжение сериальных хитов и большие премьеры.

Среди крупных исторических проектов — «Великая. Золотой век» и «Союз спасения. Время гнева». В линейке ретро сериалов — «Охота на Бизона» с Сергеем Безруковым, «В парке Чаир» и «Арабские тайны».

С новыми сезонами вернуться сериалы «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Шифр», «Ищейка», «Доктор Преображенский 2», «Тест на беременность 4», «По законам военного времени».

Помимо этого, на Первом канале в новом сезоне покажут хиты онлайн-кинотеатров. Это «Контейнер 2», «Алиса не может ждать», «Оффлайн», «Кунгур», «Капкан на судью», «Замаячный», «Спросите Марту», «Территория».