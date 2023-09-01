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Первый канал представил сериалы нового сезона

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из сериала «Великая. Золотой век»
Фото: © пресс-служба Первого канала

Первый канал в новом телесезоне, который стартует осенью, покажет продолжение сериальных хитов и большие премьеры.

Среди крупных исторических проектов — «Великая. Золотой век» и «Союз спасения. Время гнева». В линейке ретро сериалов — «Охота на Бизона» с Сергеем Безруковым, «В парке Чаир» и «Арабские тайны».

С новыми сезонами вернуться сериалы «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Шифр», «Ищейка», «Доктор Преображенский 2», «Тест на беременность 4», «По законам военного времени».

Помимо этого, на Первом канале в новом сезоне покажут хиты онлайн-кинотеатров. Это «Контейнер 2», «Алиса не может ждать», «Оффлайн», «Кунгур», «Капкан на судью», «Замаячный», «Спросите Марту», «Территория».

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...

pepelmetal

Ты по русски плохо понимаешь)?

seNkabb

Хохол, когда родину UA свою защищать пойдешь?