Google Chrome научили копировать кадры из видеороликов

Браузер Google Chrome внедрил новую функцию «Копировать кадр видео», позволяющую пользователю захватывать кадры из воспроизводимых роликов без элементов интерфейса видеоплеера.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по видео и выбрать опцию «Копировать кадр видео» из меню. В плеере YouTube нужно использовать двойной клик правой кнопкой, чтобы открыть контекстное меню.

Скопированный кадр можно вставить в графический редактор, мессенджер или любые другие приложения используя стандартную комбинацию клавиш CTRL + V.