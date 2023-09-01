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Google Chrome научили копировать кадры из видеороликов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © CardMapr.nl / Unsplash License

Браузер Google Chrome внедрил новую функцию «Копировать кадр видео», позволяющую пользователю захватывать кадры из воспроизводимых роликов без элементов интерфейса видеоплеера.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по видео и выбрать опцию «Копировать кадр видео» из меню. В плеере YouTube нужно использовать двойной клик правой кнопкой, чтобы открыть контекстное меню.

Скопированный кадр можно вставить в графический редактор, мессенджер или любые другие приложения используя стандартную комбинацию клавиш CTRL + V.

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...

pepelmetal

Ты по русски плохо понимаешь)?

seNkabb

Хохол, когда родину UA свою защищать пойдешь?