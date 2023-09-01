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Митволь признал вину в хищении денег на красноярское метро

Источник:
Sibnet.ru
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Олег Митволь
Фото: Антон Носик / CC BY 3.0

Председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, его уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке.

«Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска. Судебное заседание назначено на 14 сентября. Дело будет рассматриваться в особом порядке», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 миллиона рублей.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Теперь строительство первой линии метро протяженностью 9,76 километра должно завершиться в 2026 году.

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...

pepelmetal

Ты по русски плохо понимаешь)?

seNkabb

Хохол, когда родину UA свою защищать пойдешь?