Митволь признал вину в хищении денег на красноярское метро

Председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, его уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке.

«Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска. Судебное заседание назначено на 14 сентября. Дело будет рассматриваться в особом порядке», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 миллиона рублей.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Теперь строительство первой линии метро протяженностью 9,76 километра должно завершиться в 2026 году.