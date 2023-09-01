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Гаджеты на лобовом стекле авто попали под запрет

Источник:
Sibnet.ru
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Инспекторы ГИБДД с 1 сентября получили право штрафовать водителей за видеорегистратор или другое устройство, размещенное на лобовом стекле.

С 1 сентября 2023 года вступило в силу новое постановление правительства, регулирующее перечень неисправностей автомобиля, при наличии которых запрещается его эксплуатация.

В нем впервые прописано, какие элементы допускается устанавливать на лобовом стекле. Это зеркало заднего вида, детали стеклоочистителей, встроенные антенны и нагревательные элементы стекла.

Такие устройства, как видеорегистраторы, навигаторы, транспондеры и крепления для телефонов, не указаны в списке. А правила определения обзорности никак не прописаны, поэтому инспектор ГИБДД вправе на глаз определить, мешают ли предметы, и, если да, выписать штраф в 500 рублей (статья 12.5 КоАП РФ).

Решением может стать установка гаджета за зеркалом или в верхнем углу справа или слева.

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