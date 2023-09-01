Рэпер 50 Cent покалечил фанатку микрофоном

Американский рэпер 50 Cent швырнул микрофон в толпу фанатов и разбил лоб одной из посетительниц концерта.

Инцидент произошел на концерте в Лос-Анджелесе. Во время выступления ассистент подал рэперу несколько нерабочих микрофонов подряд. В какой-то момент это разозлило 50 Cent и он швырнул аппарат в толпу поклонников, пишет передает TMZ.

Микрофон попал в голову девушки Брианы Монгейн и рассек ее лоб. Монгейн потребовалась госпитализация. Пострадавшая написала в соцсетях, что перед броском рэпер смотрел на нее, поэтому считает, что это было сделано умышленно.

Издание TMZ со ссылкой на очевидцев пишет, что это было случайностью. Однако Монгейн настроила решительно и готова разбираться с музыкантом в суде. Она ужа написала заявление в полицию.