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Рэпер 50 Cent покалечил фанатку микрофоном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: digboston / CC BY 2.0

Американский рэпер 50 Cent швырнул микрофон в толпу фанатов и разбил лоб одной из посетительниц концерта.

Инцидент произошел на концерте в Лос-Анджелесе. Во время выступления ассистент подал рэперу несколько нерабочих микрофонов подряд. В какой-то момент это разозлило 50 Cent и он швырнул аппарат в толпу поклонников, пишет передает TMZ.

Микрофон попал в голову девушки Брианы Монгейн и рассек ее лоб. Монгейн потребовалась госпитализация. Пострадавшая написала в соцсетях, что перед броском рэпер смотрел на нее, поэтому считает, что это было сделано умышленно.

Издание TMZ со ссылкой на очевидцев пишет, что это было случайностью. Однако Монгейн настроила решительно и готова разбираться с музыкантом в суде. Она ужа написала заявление в полицию.

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