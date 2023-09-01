Китайский Dongfeng поможет в разработке новой модели Lada

АвтоВАЗ и инжиниринговое подразделение автомобильной корпорации Dongfeng ведут переговоры о разработке новой модели Lada, сообщила менеджер китайского автопроизводителя.

«Мы находимся в стадии переговоров, но мы можем помочь только с производством автомобиля Lada, а не автомобилей под брендом Dongfeng», — сказала менеджер отдела общего администрирования Dongfeng в кулуарах выставки «MIMS Автомеханика-2023» порталу Авто Mail.ru.

По ее словам, концерн Dongfeng обладает компетенциями в области разработки как полноценного готового продукта, так и различных агрегатов для него.

На выставке «MIMS Автомеханика-2023» Dongfeng показал новый преселективный «робот» с шестью передачами и гибридную установку с 1,5-литровым двигателем.

Dongfeng уже выпускают в России: сборка китайских электромобилей налажена в Липецке, на рынок они поступают под маркой Evolute.