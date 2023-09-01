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Три новых сериала появятся в Wink в сентябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Плакса»

Wink представил премьеры, которые появятся в видеосервере с сентября, среди новинок — два российских сериала и документальный проект про бойцов ММА.

С 1 сентябре в Wink состоится премьера романтического сериала «Лето в городе». По сюжету, француженка Мари (Екатерина Салес), влюбленная в москвича Павла (Вячеслав Чепурченко), впервые приезжает в столицу России. Девушка настолько очарована городом, что решает остаться здесь навсегда.

22 сентября Wink покажет первые две серии документального проекта о ММА «Большая битва». Зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире. В проекте покажут истории легендарных тренеров и школ, путь спортсменов к всемирной славе и богатству из далеких деревень и нищеты и обратная сторона боев с секретами промоушена.

28 сентября начнется показ нового проекта из линейки Wink Originals — музыкальной драмы «Плакса» от лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова.

По сюжету, школьница Маша (Ника Жукова) вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в небольшой Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой преследования со стороны одноклассниц.

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