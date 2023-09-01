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Опубликован снимок возможного места крушения «Луны-25»

Источник:
Sibnet.ru
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Место падения «Луны-25»
Фото: © NASA

Падение российской станции «Луна-25» могло образовать новый кратер на поверхности спутника Земли, сообщило NASA.

NASA опубликовало фото кратера, сделанное зондом LRO. В ведомстве считают, что это след падения российской миссии «Луна-25».

«Новый кратер имеет около 10 метров в диаметре и расположен на 57,865 градуса южной широты и 61,360 градуса восточной долготы на высоте около минус 360 метров», — говорится в сообщении управления.

«Луна-25» — первая лунная миссия в истории современной России. Станцию запустили 11 августа с космодрома Восточный. Она должна была прилуниться с 21 по 24 августа, но 20 августа «Роскосмос» сообщил, что аппарат столкнулся с Луной — двигатель не отключился штатно во время последнего маневра.

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Наука #Космос
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