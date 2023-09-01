Минкульт посчитал «Барби» и «Оппенгеймера» неподходящими для России

Министерство культуры России против показа фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» в отечественном прокате.

«Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы – "Барби" и "Оппенгеймер" – не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — цитируют «Ведомости» замглаву Минкульта РФ Андрея Малышева.

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» официально показывать в России не будут. Но некоторые кинотеатры ждут цифровые релизы картин в США, чтобы выпустить пиратские копии в прокат.

При условии, что голливудские релизы планируют показать неофициально, Минкульт никак не может повлиять на их запрет.