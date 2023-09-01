Алсу и Решетова устроили битву за оригинальную внешность

Певица Алсу и модель Анастасия Решетова обменялись в соцсети колкостями по поводу схожей внешности.

Схожесть во внешности знаменитостей заметили после того, как по Сети разошлись слухи о романе мужа Алсу с Решетовой.

Фото: © социальные сети

«Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это я», — написала после очередных сравнений Алсу.

После этого в социальной сети Решетовой появилась публикацию, где она рассуждает на такую же тему.

«Уверенность — это когда ты даже не задумываешься о том, чтобы себя с кем-то сравнить. Будьте увереннее в себе независимо от своих внешних данных и возраста», — написала Решетова.