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Алле Пугачевой пригрозили судом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Алла Пугачева и семья»

Компания «Газпром межрегионгаз Москва» решила через суд взыскать с певицы Аллы Пугачевой долг за оплату ЖКХ.

«В суд поступил иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" к Пугачевой о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — сказали в суде ТАСС.

СМИ сообщали, что долг составил не более 15 тысяч рублей. В суде детали иска не уточнили.

Позднее стало известно, что компания отозвала иск. По закону, иск отзывают в том случае, если должник добровольно погасил сумму долга.

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...

pepelmetal

Ты по русски плохо понимаешь)?