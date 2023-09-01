Алле Пугачевой пригрозили судом

Компания «Газпром межрегионгаз Москва» решила через суд взыскать с певицы Аллы Пугачевой долг за оплату ЖКХ.

«В суд поступил иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" к Пугачевой о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — сказали в суде ТАСС.

СМИ сообщали, что долг составил не более 15 тысяч рублей. В суде детали иска не уточнили.

Позднее стало известно, что компания отозвала иск. По закону, иск отзывают в том случае, если должник добровольно погасил сумму долга.