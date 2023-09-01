Кадыров возмутился введенными против его матери санкциями

Включение Соединенными Штатами матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой в санкционный список —циничное пренебрежение всеми этическими нормами, заявил чеченский лидер.

«Я уже было перестал удивляться нелогичным санкционным решениям США и Запада. И вдруг опять — теперь в списках моя дорогая мама», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, весь мир знает, что Аймани Кадырова занимается исключительно благотворительностью. Кадыров потребовал снять санкции с его матери.

«Что ж, это только развязывает нам руки. Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки», — отметил он.

«Первая и вторая чеченская кампании, Грузия, Украина — все это проекты США на постсоветском пространстве, не говоря уже о других конфликтах по всему миру, развязанных по выдуманному поводу», — указал глава Чечни.

Он добавил, что пусть «подобное сошло с рук американским преступникам», с Россией «такое не прокатит».